Leoni, derby Inter-Milan: c’è un’IDEA per chiudere l’affare

Da alcune settimane si vocifera spesso dell’interessamento dell’Inter per Giovanni Leoni, talentuoso difensore del Parma che nonostante abbia soltanto 18 anni ha conquistato tutti in questo suo primo anno di Serie A. I nerazzurri non sono però l’unica squadra interessata a questo giovane talento e ora spunta anche il Milan.

Secondo La Gazzetta dello Sport può infatti andare in scena un vero e proprio derby di mercato tra Inter e Milan per Leoni. Il Parma non è intenzionato a privarsi a cuor leggero del suo forte difensore e per una stagione lo tratterrebbe ancora volentieri in gialloblù, convinto anche del fatto che tra 12 mesi il suo valore economico sarà ancora maggiore.

La base d’asta minima è di circa 30 milioni di euro ma non è detto che possa essere una cifra sufficiente per chiudere l’affare. Nel frattempo, sempre dalle colonne della rosea, spunta un’ipotesi che potrebbe aiutare i club interessati a chiudere l’affare Leoni: lasciare il giovane difensore ancora un anno in prestito a Parma potrebbe essere la chiave per la fumata bianca.