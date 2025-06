Infortunati Inter: grosse novità per Chivu, ecco chi rientra

L’Inter si è presa un posto negli ottavi di finale del Mondiale per Club vincendo una grande partita contro un avversario molto ostico come il River Plate. I nerazzurri nel prossimo turno se la vedranno con il Fluminense e intanto il tecnico Cristian Chivu osserva la situazione dei suoi giocatori infortunati per capire chi può recuperare.

Non ci sono notizie positive per l’allenatore nerazzurro perché ben 4 importanti giocatori della prima squadra tornano subito in Italia a causa di problemi fisici. La speranza dello staff medico dell’Inter è però quella di recuperare Frattesi e Thuram per la sfida degli ottavi: entrambi hanno ripreso a correre e forse riusciranno a tornare in fretta ad allenarsi in gruppo.

I quattro giocatori dell’Inter che invece tornano in Italia sono Calhanoglu (ancora problemi muscolari al polpaccio), Pavard (fermato da un gonfiore alla caviglia che non passa), Zielinski (ha accusato a inizio giugno un guaio muscolare in Nazionale) e infine Bisseck (fermo ancora dalla finale col PSG per un infortunio muscolare).