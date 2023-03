Il mercato estivo dell’Inter si dovrà concentrare sul sostituto di Skriniar, pronto a lasciare i nerazzurri a parametro zero. Tra i nomi per rimpiazzare lo slovacco sembra essere un obiettivo concreto Victor Lindelof del Manchester United.

Come riportato dal sito The Sun, l’Inter aveva provato a prendere lo svedese in prestito a gennaio trovando la resistenza dei Red Devils. I nerazzurri non avrebbero però mollato il giocatore e potrebbero tornare su di lui in estate.

Lindelof sta trovando pochissimo spazio e, sempre secondo il giornale inglese, l’Inter conosce la cifra giusta per convincere il Manchester United: 31 milioni di sterline, un prezzo vicino a quello pagato nel 2017 per portarlo in Inghilterra dal Benfica.