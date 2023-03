Verso Porto-Inter: Skriniar c’è, ma Inzaghi ha dei dubbi

Porto-Inter sarà uno snodo fondamentale per la stagione dei nerazzurri e per il futuro di Inzaghi. Il tecnico non può fallire l’appuntamento di domani sera e per farlo dovrà trovare le giuste mosse tattiche per contrastare gli uomini di Conceicao.

La tegola Gosens arrivata in mattinata non aiuta. Quantomeno il tecnico potrà tornare a contare su Skriniar, assente da 3 partite in campionato per una lomboglutalgia acuta. Come riportato da Sky Sport, lo slovacco è quasi certo della convocazione per domani, dopo che stamattina ha svolto l’allenamento con il resto della squadra.

Da valutare, invece, la sua presenza in campo da titolare. Inzaghi, infatti, ha molti dubbi in merito e, vista anche l’assenza prolungata dai campi di gioco, potrebbe rinunciare a Skriniar dal primo minuto, concedendogli solo la panchina.