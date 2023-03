Brutta tegola per l’Inter a poche ore dalla decisiva sfida in casa del Porto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La società nerazzurra, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato lo stop di Robin Gosens, tornato a giocare da titolare tre partite consecutive tra Bologna, Lecce e Spezia come non accadeva dai tempi dell’Atalanta.

Ecco la nota dell’Inter: “Robin Gosens si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Ovvia l’esclusione dalla lista dei convocati per il Portogallo e, con ogni probabilità, lo stop anche in vista della gara di domenica contro la Juventus.