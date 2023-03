Mercato – Derby in attacco: Inter e Milan sul gioiello Balogun

Considerando Correa in uscita, Dzeko in scadenza di contratto e Lukaku in bilico, visto che è tornato dal Chelsea solo in prestito, si prevedono grandi movimenti in attacco all’Inter. Le caratteristiche di Balogun sono sicuramente interessanti ed al momento in nerazzurro un calciatore così manca. Per completare il reparto però, probabilmente, servirà innanzitutto un killer d’area di rigore, con tanti gol nelle gambe, e con una certa affidabilità anche dal punto di vista fisico.