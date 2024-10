Linea verde Inter: non solo Maldini, doppio colpo in Serie A

Il campionato italiano inizia ad essere visto dall’Inter come un serbatoio molto interessante di giovani talenti. Con l’approdo di Oaktree in particolare, il club nerazzurro si è messo in testa di ridurre l’età media di una rosa che al momento è tra le più anziane di tutta la Serie A.

Se in difesa i contratti in scadenza di Acerbi e de Vrij a fine stagione potrebbero incentivare l’Inter ad aggiungere profili giovani nel reparto arretrato, anche a centrocampo si stanno valutando nuovi investimenti. In questo senso, come riportato da La Stampa, va letto il forte interesse dei nerazzurri per Daniel Maldini degli ultimi giorni.

Secondo quanto aggiunto dallo stesso quotidiano, l’Inter starebbe monitorando altri due giovani talenti dalla Serie A. il primo è Warren Bondo, centrocampista classe 2003 già seguito da vicino in occasione di Monza-Roma dallo scorso 6 ottobre. Il secondo, invece, è Gianluca Busio, calciatore del 2002 ma già con una buona esperienza nel campionato italiano con la maglia del Venezia.