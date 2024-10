Scontro Biasin-Zazzaroni: “Speravi nella sconfitta dell’Inter”

Nel corso dell’ultima puntata di Pressing, durante la quale è stata analizzata l’ultima giornata del campionato di Serie A, come spesso accade i toni si sono alzati tra gli ospiti in studio e in collegamento. Commentando la prestazione dell’Inter dopo il successo contro la Roma all’Olimpico, ad esempio, Fabrizio Biasin e Ivan Zazzaroni si sono scontrati in chiave di analisi.

Per il direttore del Corriere dello Sport, ad esempio, la prestazione della squadra di Inzaghi non sarebbe stata nel complesso esaltante: “Ha fatto il minimo, secondo me la Roma gli ha regalato il gol. E’ stata una partita brutta, ma oggi l’importante è fare punti. Si è notata l’assenza di Calhanoglu, con poca sostanza. Al momento vedo solo un calcio di livello molto basso, generalmente”.

Una visione che non ha trovato per niente d’accordo il giornalista di fede nerazzurra: “Non sono d’accordo, secondo me l’Inter stasera ha giocato una grande partita. Dobbiamo dimenticare che l’Inter debba giocare tutte le partite da 9 i pagella e con 50 occasioni, ci sono fasi e fasi della stagione. Questa partita arriva dopo la sosta, si fa male dopo 5′ minuti il tuo calciatore più importante, dopo 15′ il perno della difesa e ti rimane un solo slot per le sostituzioni. Riesci a soffrire, a fare una partita di ripartenze dove hai creato comunque delle occasioni, hai portato secondo me tre punti meravigliosi. L’idea che l’Inter deve giocare sempre come il Barcellona di Guardiola dobbiamo levarcela dalla testa, perché non può farlo sempre”.

Zazzaroni, imbeccato da Biasin, infine ha ammesso la sua preferenza verso i giallorossi anche in virtù dell’indirizzo del suo quotidiano: “Non ha mai giocato come il Barcellona di Guardiola, tranquillo. Abbiamo due televisioni diverse. Se speravo nella sconfitta dell’Inter? Non lo escludo di averlo detto, ne dico tante. Sul Corriere dello Sport, secondo te, fra Roma e Inter tifo Inter? Io super partes? Mai stato in vita mia”.