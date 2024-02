L’Inter 2024/25 è già realtà: rosa extra large per Inzaghi

In attesa di scoprire gli ultimi mesi di una stagione sin qui brillante da parte dell’Inter, il club si può ritenere già altamente soddisfatto del lavoro svolto in vista della prossima. Gli arrivi a costo zero di Zielinski e Taremi andranno ad allungare ulteriormente l’organico nerazzurro, dinnanzi alle partenze di Sensi, Klaassen e Sanchez.

Il piano dell’Inter è quello di avere almeno un doppione per ogni ruolo, pronto e arruolabile nelle idee di gioco di Simone Inzaghi. Per questa ragione se da una parte l’intenzione della società è quella di trattenere tutti i big, dall’altra difficilmente assisteremo a grandi colpi in entrata. Questo perché, oltre ad avere una formazione riserve di tutto rispetto, la squadra titolare dovrebbe essere riconfermata in pieno con il solo punto interrogativo sul futuro di Dumfries.

Questa, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere l’Inter 2024/25 su cui il club punterà per affrontare tutte le competizioni della prossima stagione, tra cui la nuova Champions League e il ritorno in estate del Mondiale per Club:

INTER 2024/25 (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.