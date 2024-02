Superato Qatar Airways, nuovo main sponsor Inter: “Accordo imminente”

Sorpresa improvvisa in casa Inter. Questa mattina, infatti, sono circolate indiscrezioni inedite che riguardano il nuovo possibile main sponsor nerazzurro per la prossima stagione. Stando a quanto riportato da La Stampa, un’offerta altissima avrebbe superato di circa 7 milioni annui quella di Qatar Airways schizzando improvvisamente in cima alle preferenze.

Si tratta di Betsson Group, società di betting pronta a rilevare l’eredità di Paramount in scadenza al termine della stagione. La sponsorizzazione, come spiegato dal quotidiano torinese, andrebbe “oltre il Decreto Dignità” per un affare che preannuncia cifre da grandissima big europea.

Nonostante dal 2018 sia stato vietato ai club italiani dal governo di avere come partner commerciale l’industria del gioco e delle scommesse, gli stessi hanno utilizzato la strada dell’intrattenimento per smarcarsi dai paletti imposti Decreto Dignità e poter comunicare liberamente con i propri clienti. Un esempio è LeoVegas.News, divenuto dallo scorso febbraio 2023 Official Infotainment Partner dell’Inter.

La trattativa tra le parti sembra essere talmente avanzata che si parla già di accordo imminente per il nuovo sponsor che dalla prossima stagione andrà a ritagliarsi lo spazio principale sulla maglia dell’Inter.