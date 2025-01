L’Inter accelera per il Gioiello in difesa. L’agente: “Pronti 15 Milioni”

L’acquisto di un nuovo difensore sembra essere una delle priorità dell‘Inter per la prossima estate. Il reparto, infatti, ha bisogno di essere rinnovato e svecchiato. Proprio in questa direzione va l’interesse per Juma Bah, centrale classe 2006 del Valladolid.

Dell’interesse nerazzurro ha parlato proprio l‘entourage del difensore della Sierra Leone, in un’intervista rilasciata a Africafoot. Queste le sue parole:

“L’interesse dell’Inter è forte e stanno avandanzo rapidamente. Sono pronti a pagare il prezzo richiesto di 15 milioni di euro, visto che la cifra richiesta può anche moltiplicarsi da qui fino a giugno. Il Manchester City non si è più fatto sentire dopo un primo contatto, mentre il Barcellona non si è ancora presentato ufficialmente. In questo momento, l’Inter è la destinazione più probabile per Juma Bah”.