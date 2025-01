L’Inter pesca in Argentina: DOPPIO colpo da 13 Milioni

L’Argentina è da sempre un territorio prediletto dell’Inter per scovare i nuovi campioni del futuro. L’ultimo caso eclatante è quello di Lautaro Martinez. Anche l’operazione Tomas Palacios mostra come questa strategia sia ancora valida in casa nerazzurra e due nuovi colpi potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Si tratta di due giocatori del Newell’s Old Boys: Tomas Perez, centrocampista classe 2005, e Mateo Silvetti, ala classe 2006. L’interesse dell’Inter per i due era già emerso nella giornata di ieri, ma proprio dall’Argentina arrivano novità circa il costo delle due operazioni.

Secondo TyC Sports, la richiesta per Perez sarebbe di 3 milioni di euro; più alta, invece, quella per Silvetti, valutato 10 milioni di euro, per un totale di 13 milioni per entrambi i cartellini.