L’Inter chiude un’altra CESSIONE: l’attaccante è già in Grecia

Con un’operazione imbastita in pochissime ore, l’Inter sta per definire una nuova cessione ufficiale. Nonostante la scadenza del calciomercato in Italia dello scorso 30 agosto, in altri campionati è ancora possibile muoversi in entrata.

E’ questo il caso della Grecia dove l’Ofi Creta sta per chiudere l’acquisto dall’Inter di Eddie Salcedo nell’ultimo giorno a disposizione prima della chiusura del mercato estivo. L’attaccante classe 2001, protagonista di numerosi prestiti negli ultimi anni, si trova già in terra ellenica per completare gli ultimi dettagli prima della firma ufficiale.

Il calciatore era rimasto nell’organico di Simone Inzaghi dopo aver affrontato tutto il pre-campionato in assenza di proposte concrete. Con molta probabilità, vista la scadenza del contratto con i nerazzurri del prossimo giugno, Salcedo lascerà l’Inter con la formula della cessione a titolo definitivo.