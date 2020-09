L’Inter ha chiesto informazioni su Maksimovic, su di lui anche il West Ham

Nikola Maksimovic potrebbe essere diventato un obiettivo importante in questa ultima settimana di mercato. Il giocatore non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2021, e dunque senza rinnovo andrebbe via a costo zero il prossimo anno. Il Napoli avrebbe quindi l’interesse a monetizzare.

Sul difensore serbo del Napoli ci sarebbe l’interesse di numerosi club europei. Stando a ciò che riporta Il Mattino anche l’Inter avrebbe chiesto informazioni sul giocatore alla società del patron Aurelio De Laurentis. Sul difensore partenopeo ci sarebbe però anche l’interesse degli inglesi del West Ham, intenzionati a completare la loro rosa in questi ultimi giorni. Il Napoli non ha ancora deciso se sacrificare o meno Maksimovic già in questa sessione di mercato. L’Inter resta alla finestra.

