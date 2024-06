L’Inter piazza 3 esuberi: tesoretto da 20 milioni

In attesa di scoprire quale sarà l’evoluzione del caso Hakan Calhanoglu, tornato seriamente nel mirino del Bayern Monaco, l’Inter continua giustamente a lavorare anche su trattative meno mediatiche, ma altrettanto importanti al fine di garantire sostenibilità ad un mercato che non si è ancora acceso.

L’obiettivo del club nerazzurro rimane quello di rinforzare la rosa, puntellando alcuni reparti nei quali si può ancora crescere. Un buon tesoretto da investire in entrata, a tal proposito, potrebbe arrivare da tre giovani talenti che nell’ultima stagione si sono messi in evidenza in prestito e che potrebbero generare circa 20 milioni di euro di incasso.

Il primo, e anche più discusso negli ultimi giorni, è Gaetano Oristanio. Inizialmente inserito nell’affare Josep Martinez con il Genoa, il fantasista ha frenato tramite il suo agente l’operazione a fronte di offerte più allettanti ricevute in Serie A, tra cui quelle di Venezia e Verona. Il suo addio, dopo il mancato riscatto del Cagliari, potrebbe generare 5 milioni di euro.

Stessa cifra che l’Inter si aspetta di incassare dalla cessione di Mattia Zanotti. Il terzino di rientro dal prestito al San Gallo ha ricevuto sondaggi da Svizzera e Germania in particolare. Ammonta a 10 milioni, infine, la valutazione fatta dall’Inter per il cartellino di Martin Satriano. Secondo Tuttosport, proprio il Genoa – in una trattativa a parte rispetto a quella legata a Martinez – potrebbe fare un tentativo per l’uruguaiano che nell’ultimo anno ha giocato al Brest.