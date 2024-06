Ultim’Ora in Germania: “L’Inter apre alla cessione di Calhanoglu”

Quello del Bayern Monaco nei confronti di Hakan Calhanoglu non sembra essere un semplice interessamento. Il club bavarese è adesso disposto a fare sul serio ed è pronto a presentare un’offerta ufficiale all’Inter. La trattativa con il Fulham per Palhinha, primo obiettivo a centrocampo, non sta andando per il verso giusto dopo la richiesta da 70 milioni degli inglesi.

Da qui il ritorno di fiamma del Bayern nei confronti di Calhanoglu, già sondato tre mesi fa. Stando all’ultim’ora riportata in Germania da Sport Bild, l’Inter avrebbe deciso di aprire alle cessione del centrocampista turco dinnanzi ad un’offerta irrifiutabile. Una posizione forse condizionata anche dalla richiesta di aumento dell’ingaggio formulata nei giorni scorsi al club dal suo agente Gordon Stipic.

Secondo il noto quotidiano tedesco, la proposta pensata dal Bayern Monaco per acquistare a titolo definitivo Calhanoglu ammonta a circa 50 milioni. Sappiamo che l’Inter valuta il cartellino del centrocampista turco tra i 60/70, ma che sarebbe disposta a trattare davanti a concedere qualcosa a cifre così importanti. Una volta pervenuta la prima offerta ufficiale dei tedeschi, la situazione sarà certamente più chiara.