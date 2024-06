Difficoltà inattese per Martinez: “Altre opzioni in caldo”

Josep Martinez è ancora oggi l’obiettivo numero uno per la porta dell’Inter, ma la trattativa con il Genoa non è ancora giunta alla tanto attesa chiusura che fino a pochi giorni fa sembrava essere ormai imminente. Decisivo è l’accordo in merito a Oristanio, contropartita tecnica scelta dal club ligure.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport e da Tuttosport, nell’attesa di capire se l’affare potrà sbloccarsi, la dirigenza interista tiene comunque in caldo delle opzioni alternative. Su tutte piace particolarmente il portiere del Villarreal, Filip Jorgensen.

Sulla lista dell’Inter poi c’è sempre il sogno Bento, seguito a lungo, ma attualmente molto costoso. Come d’altronde anche il portiere svedese. Entrambe le piste, come scrive il quotidiano torinese, potrebbero riaccendersi se in casa Inter arrivassero nuovi fondi inaspettati.