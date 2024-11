L’Inter piazza il colpo con lo scambio: “Affare immediato”

Giorno dopo giorno, in casa Inter aumenta sempre più la convinzione di mettere a segno per gennaio un colpo di grande prospettiva. Il club nerazzurro, infatti, ha di recente intrattenuto degli incontri per definire un’operazione che strizza l’occhio al futuro.

Obiettivo dell’Inter ormai da settimane, Nicolò Bertola potrebbe diventare prima del previsto un nuovo calciatore dei nerazzurri. Ad agevolare la trattativa è l’ottimo rapporto che lega i nerazzurri allo Spezia, come confermato dagli ultimi incontri avuti tra i due club. Come sappiamo, il difensore andrà in scadenza di contratto a fine stagione: per evitare di fare uno sgarbo al club ligure, dunque, l’Inter starebbe pianificando di anticipare a gennaio il colpo.

Queste le ultime secondo Marco Barzaghi: “Sul mercato si sta muovendo qualcosa di importante, l’Inter sta programmando il futuro. C’è stato un incontro fondamentale per Nicolò Bertola. E’ un difensore di 21 anni, altro 1,92 e molto interessante, già 3 gol segnati in Serie B. Lo Spezia è società amica da tempo con cui l’Inter ha fatto l’operazione Esposito e che in caso di promozione potrebbe rimanere a fare esperienza nella massima serie. Va in scadenza a fine stagione, ma l’Inter non vuole mettersi contro una società da sempre amica. Per questo potrebbe acquistare ad una cifra simbolica il giocatore a gennaio, per lasciarlo allo Spezia a fargli terminare la stagione e poi portarlo a Milano”.

Il giornalista ha prospettato un possibile scambio tra Inter e Spezia: “In cambio di una contropartita tecnica, ci sono diversi giocatori che potrebbero interessare. Da Esposito in caso di promozione dello Spezia, Di Maggio, tanti giovani che potrebbero uscire dalla cantera nerazzurra per fare esperienza. Cocchi per Esempio, Kamaté di rientro dal prestito, o Aleksandar Stankovic. Anche Juventus, Milan e Torino ci stanno provando, ma l’Inter è davanti. Sta costruendo questo accordo e potrebbe essere un colpo importante per il futuro”.