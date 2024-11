Chi è il BIG che l’Inter può cedere la prossima estate

Dopo aver ridotto il rosso a -35,7 milioni nell’ultimo esercizio finanziario, l’Inter si è sensibilmente avvicinata all’obiettivo fissato ormai da anni di chiudere il bilancio in pareggio. Un risultato che manca da tantissimo tempo e che consentirebbe al club di programmare il futuro con grande serenità sotto l’aspetto economico.

Nonostante le casse della società stiano raggiungendo un ottimo stato di salute, non è escluso che la prossima estate l’Inter possa dire addio ad uno dei suoi big. In linea generale, il club fonderà il proprio mercato sull’autofinanziamento e potrebbe aprire alla cessione di uno dei suoi pezzi pregiati qualora arrivasse la giusta offerta.

A tal proposito, il principale indiziato indicato dai media sembra essere Marcus Thuram. L’attaccante francese ha infatti una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 90 milioni di euro ed è nel mirino di Premier League e Paris Saint Germain. Il top player che potrebbe davvero partire e di cui parleremo in questo approfondimento di mercato, però, è un altro.

Chi ha serie chance di lasciare l’Inter la prossima estate è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato di recente accostato a Manchester City e Bayern Monaco, quest’ultimo – peraltro – dopo averlo già tentato lo scorso giugno durante gli Europei.

Il centrocampista turco spegnerà 31 candeline il prossimo febbraio, ragion per cui di fronte ad un’offerta da circa 50 milioni di euro difficilmente Oaktree direbbe di no. Anche lo stesso calciatore aprirebbe ad un addio nel caso in cui uno dei club sopracitati dovesse realmente presentarsi con un’offerta economica da capogiro.

Rispetto a Thuram, la sua cessione sarebbe probabilmente anche quella meno dolorosa. E’ vero che in questo momento, all’interno dell’organico nerazzurro, sotto l’aspetto sportivo Calhanoglu è sicuramente tra i calciatori più importanti di Simone Inzaghi, ma rispetto al francese ha pure meno margini di crescita da compiere in futuro.

Chiaramente, l’Inter in tal caso dovrebbe cautelarsi con un sostituto all’altezza, adatto allo stile di gioco di Simone Inzaghi che richiede tanto impegno sia in fase di possesso, ma soprattutto in interdizione. Un ruolo delicatissimo, insomma, che negli ultimi anni è stato coperto egregiamente prima da Brozovic e poi da Calhanoglu, ma che potrebbe anche rappresentare il prossimo step di crescita dei nerazzurri sotto l’aspetto del gioco.

L’Inter, infine, si è sempre mostrata attenta negli ultimi anni al concetto di player trading: sotto questo aspetto, dunque, potrebbe essere giunto il miglior momento per lasciare andare il centrocampista turco davanti ad offerte davvero importante.

Sia chiaro, ciò non significa che all’Inter converrebbe cedere Calhanoglu: solamente un folle in questo momento potrebbe pensare di rinforzarsi lasciando andare un giocatore di tale qualità, giunto probabilmente nel pieno della sua maturità calcistica. Ma, nell’ottica di dover far partire un pezzo importante del puzzle di Inzaghi per finanziare il mercato in entrata e ringiovanire la rosa interista, la sua potrebbe risultare come la cessione più conveniente da mettere a segno rispetto ai vari Barella, Lautaro, Bastoni, Dimarco o Thuram.