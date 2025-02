L’Inter piazza subito un NUOVO colpo: “Operazione conclusa”

Dopo un mese di gennaio vissuto in sordina, il mercato dell’Inter si è acceso negli ultimi giorni. Prima è arrivato l’addio in prestito di Tajon Buchanan, poi l’arrivo di Nicola Zalewski per sostituirlo. I dirigenti nerazzurri, però, non sembrano volersi fermare qui.

Infatti, come riportato da TuttoMercatoWeb, l’Inter avrebbe già chiuso un nuovo acquisto, anche se solo per giugno. Si tratta di Petar Susic, centrocampista della Dinamo Zagabria, da tempo nel mirino dei dirigenti interisti.

“Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’operazione si è conclusa a titolo definitivo”, queste le parole del portale. Al club croato andranno 14 milioni di euro, più 2 di bonus. Il calciatore bosniaco, invece, dovrebbe firmare un accordo di cinque anni con i nerazzurri.