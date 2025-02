Game Over Psg, Inter su Donnarumma: “Clamorosa negoziazione”

Dopo l’indiscrezione di mercato circolata nelle scorse settimane, arrivano conferme ufficiali su un possibile futuro di Gianluigi Donnarumma lontano dal Paris Saint-Germain. In Francia, infatti, arrivano conferme sul suo mancato rinnovo del contratto (scadenza 2026) con il club parigino. E a monitorare la situazione con attenzione c’è proprio l’Inter.

Secondo Tuttosport, “quella che sembrava quasi poter essere una provocazione di mercato, in realtà potrebbe trasformarsi in una faccenda serissima, per una possibile e clamorosa negoziazione“, con Marotta e Ausilio che continueranno a monitorare da vicino l’evolversi della situazione.

Donnarumma potrebbe diventare un’occasione di mercato nei prossimi mesi, vista anche la volontà di Luis Enrique di puntare su un altro portiere in futuro: Lucas Chevalier del Lille. Attualmente Donnarumma percepisce un ingaggio da 12 milioni di euro annui, del quale l’Inter deve tenere per forza in considerazione.