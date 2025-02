Addio Inter, colpo di scena! Romano: “Affare da 4 milioni”

Con un blitz improvviso nelle ultime ore di mercato, il Porto ha raggiunto un accordo che ha clamorosamente tagliato fuori l’Inter. A dare la conferma in merito alla conclusione dell’operazione, ci ha pensato l’esperto Fabrizio Romano su X.

Come annunciato dal giornalista, infatti, il Porto ha appena definito con il Newell’s Old Boys il passaggio a titolo definitivo di Tomas Perez. Il centrocampista argentino classe 2006 sembrava vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter sino a pochi giorni fa. Con un’operazione da 4 milioni di euro, invece, il club portoghese è riuscito ad avere la meglio.

Il ragazzo sarebbe stato acquistato dal club nerazzurro e lasciato in prestito sei mesi in Argentina. L‘Inter, infatti, aveva inizialmente programmato il suo acquisto con l’obiettivo di aggregarlo la prossima estate alla formazione Under 23 per la quale il club sta lavorando con l’obiettivo formalizzare l’iscrizione ufficiale per il campionato di Serie C 2025/26.