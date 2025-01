Le probabili formazioni di Milan-Inter: speranza Calhanoglu

Nel prossimo turno di campionato ci sarà l’attesissimo derby della Madonnina che metterà di fronte Milan ed Inter a San Siro. Il fischio d’inizio di questo incontro valido per la 23^ giornata di Serie A è in programma per domenica 2 febbraio alle ore 18:00. Sarà un’occasione per i nerazzurri per cercare riscatto contro i rivali rossoneri dopo che hanno perso già due stracittadine in questa stagione.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi spera di riuscire a recuperare alcuni elementi preziosi come Acerbi, Correa ma soprattutto Calhanoglu. Il regista turco si è fatto male ad inizio gennaio e in questi giorni che ci separano dal derby cercherà di recuperare al meglio. Tra le fila rossonere si segnala invece l’assenza di uno dei titolari come Fofana, causa squalifica.

Di seguito le probabili formazioni di Milan-Inter: