L’Inter replica l’affare Thuram: due colpi GRATIS in Bundesliga

Se l’Inter è diventata col tempo una macchina quasi perfetta, capace di saper raccogliere risultati probabilmente inimmaginabili ad inizio anno offrendo ai suoi tifosi un calcio spumeggiante, buona parte del merito va ad una dirigenza che ha saputo costruire un organico di altissimo livello con poche risorse e tante idee, guidato da un grande tecnico in panchina.

“Dobbiamo stare concentrati anche quando dormiamo”, una frase che proprio Simone Inzaghi ha ripetuto più volte negli ultimi tempi, a ribadire che l’Inter non abbasserà la guardia in campionato nonostante l’enorme vantaggio di punti sulla Juventus. Un atteggiamento che ha forse appreso dal modus operandi dei suoi dirigenti, sempre vigili sul mercato anche nei momenti in cui apparentemente tutto sembra funzionare per il verso giusto.

Seguendo questa strategia, ad esempio, l’Inter per anni ha seguito da vicino Marcus Thuram. Il club nerazzurro lo ha prima sfiorato nell’estate del 2021 rinunciando al suo ingaggio a causa di uno sfortunato infortunio, ma ha avuto poi il merito di non abbandonarlo nel biennio successivo e strappare la sua preferenza a costo zero lo scorso giugno.

Un lungo inseguimento che – secondo Tuttosport – la società potrebbe far partire nei confronti di altri due obiettivi in Bundesliga, entrambi in scadenza nel giugno 2025: Jonathan Tah e Danilho Doekhi. Il primo, tornato ad essere titolare pure nella Nazionale Tedesca, sta disputando una stagione incredibile al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il secondo, di proprietà dell’Union Berlino, era già stato seguito dall‘Inter la scorsa primavera come possibile erede di Milan Skriniar.