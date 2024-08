L’Inter sblocca l’arrivo di Palacios: svelata l’offerta decisiva

L’operazione tra l’Inter e il Tallares per Tomas Palacios può giungere presto al traguardo. Una trattativa non semplice da incastrare, ma che il club nerazzurro sarebbe pronto a sbloccare con un’offerta decisiva.

Il difensore argentino, che a lungo è stato il vero mister X del mercato nerazzurro, è attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia che vanta nei suoi confronti un’opzione per acquistare il 50% del cartellino a 2 milioni di euro. Da qui le complessità riscontrate dall’Inter nel mettere d’accordo i due club argentini per il passaggio in nerazzurro.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club interista avrebbe finalmente trovato la chiave decisiva. L’Inter ha infatti deciso di discutere solamente con il Tallares, club che detiene la proprietà del cartellino di Palacios. Agli argentini verrà proposto un investimento iniziale da 6 milioni di euro, con percentuale sulla futura rivendita del classe 2003.

Una formula che dovrebbe definitivamente far cadere il muro del Tallares e sbloccare il trasferimento di Palacios all’Inter. Il centrale di piede mancino, che ha ricevuto proposte anche dalla Bundesliga, si è già promesso al club nerazzurro anche grazie all’intervento del vice presidente Javier Zanetti.