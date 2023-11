L’Inter si gioca il jolly: Oristanio o Pio Esposito per il grande colpo

Come ci ha abituato più volte negli ultimi anni, l’Inter potrebbe attingere all’incredibile serbatoio di giovani formati dalla propria cantera per arrivare ad un grande obiettivo. Su tutti, sono due in questo momento i talenti spediti in prestito che il club nerazzurro sta monitorando con grande attenzione in questa stagione: Gaetano Oristanio al Cagliari e Francesco Pio Esposito allo Spezia.

Come ribadito questa mattina, l’Inter si è messa in testa di voler tentare un assalto in vista della prossima stagione ad Andrea Colpani. Il Flaco è un obiettivo da tempo dichiarato del club nerazzurro, perfetto per l’idea di gioco di Simone Inzaghi. Per convincere il Monza a lasciare andare il fantasista e concedere uno sconto sulla valutazione del cartellino, potrebbero tornare utili i due giovani interisti all’interno dell’affare.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, sia Oristanio che Pio Esposito sono due calciatori che per qualità e talento potrebbero convincere il Monza ad aprire allo scambio. Se il trequartista del Cagliari per caratteristiche andrebbe ad occupare lo stesso ruolo oggi ricoperto da Colpani, l’attaccante in prestito allo Spezia sarebbe il profilo perfetto ricercato da Galliani nel caso in cui Colombo dovesse rientrare al Milan al termine della stagione.

In entrambi i casi, ovviamente, l’Inter cercherebbe di mantenere il controllo sui due calciatori usciti dal proprio settore giovanile.