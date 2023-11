Si è rivelato più serio del previsto l’infortunio rimediato da Juan Cuadrado nelle scorse settimane. L’esterno colombiano, che aveva rinunciato alla chiamata della sua Nazionale durante l’ultima sosta per recuperare con l’Inter ad Appiano Gentile, non ha ancora smaltito il fastidio che continua a tormentarlo.

L’ex Juventus, come precisato dal Corriere dello Sport, convive con un’infiammazione al tendine d’Achille che lo costringe ad allenarsi ancora a parte. Da escludere dunque un suo rientro per la sfida di sabato pomeriggio in trasferta contro l’Atalanta, visto che le sue condizioni verranno nuovamente rivalutate la prossima settimana.

L’opinione di Passione Inter

L’assenza di Cuadrado toglie un’alternativa importante alla rosa di Simone Inzaghi soprattutto per la capacità di poter spaccare le partite subentrando dalla panchina. Nonostante ciò, però, il tecnico interista potrà continuare ad utilizzare Darmian come esterno destro per far rifiatare Dumfries, confermando la titolarità di Pavard come braccetto di difesa.