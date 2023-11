Andrea Colpani è pronto a diventare il vero grande colpo che l’Inter sogna per il proprio centrocampo. Il ‘Flaco’ del Monza sta disputando una stagione sino a questo momento surreale, come dimostrato dalle cinque reti messe a segno nelle prime dieci giornate di campionato.

Utilizzato da Raffaele Palladino prevalentemente da trequartista, viene considerato dal club nerazzurro un perfetto interno di centrocampo con compiti soprattutto offensivi per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Un calciatore che nelle idee del club andrebbe ad occupare il ruolo che nello scorso mercato era stato riservato a Samardzic, prima della rottura avvenuta dopo le visite mediche.

Stando alle ultime riportate dal Corriere dello Sport, l’interesse da parte dell’Inter nei suoi confronti è davvero alto. Ad agevolare l’avvio di una trattativa, inoltre, potrebbero essere gli ottimi rapporti con il Monza con cui la scorsa estate – ad esempio – è stato portato a termine il colpo Carlos Augusto.

Altro fattore che potrebbe spingere il club nerazzurro a precipitarsi sul ‘Flaco’ Colpani è rappresentato dall’agente Tullio Tinti, già procuratore di Inzaghi, Darmian e Bastoni. Un altro italiano che andrebbe ad arricchire lo zoccolo duro di azzurri costruito negli anni da Marotta e Ausilio. Un fantasista dotato di quella qualità che ad oggi, sebbene la presenza di interpreti di altissimo livello nel centrocampo interista, in effetti manca.

L’opinione di Passione Inter

Sono certamente le diverse le caratteristiche tecniche che separano Samardzic da Colpani, anche se in entrambi casi siamo di fronte a due mancini la cui qualità è indiscutibile. Sfumato il centrocampista dell’Udinese, a causa della rottura improvvisa con il padre, il colpo più logico guardando il panorama calcistico italiano rimane proprio quello legato al ‘Flaco’. Per i nerazzurri riuscire a chiudere l’acquisto del classe 1999 del Monza sarebbe l’ennesima grande intuizione di mercato per un giovane talento destinato a diventare leader della Nazionale Italiana.