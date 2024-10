L’Inter sul bomber dello Schalke: “Affare da almeno 10 milioni”

La ricerca di un nuovo attaccante per l’Inter in vista della prossima stagione continua incessante. Il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, d’altronde, hanno abituato negli ultimi anni a muoversi con largo anticipo per i nuovi innesti.

Secondo il quotidiano tedesco Kicker, un obiettivo di calciomercato per i nerazzurri risponde al nome di Moussa Sylla, punta dello Schalke 04 attualmente impegnato nella seconda divisione in Germania. Sul francese naturalizzato maliano ci sarebbero da registrare le manovre di approccio già partite da due club italiani, ovvero Inter e Juventus, che nelle ultime settimane hanno seguito da vicino il calciatore osservandolo dal vivo.

Lo Schalke non vuole privarsi di Sylla a gennaio, ma per l’estate sarebbe disposto ad ascoltare delle offerte, purché siano almeno in doppia cifra: almeno 10 milioni di euro. Ancora non sono arrivate proposte concrete, ma l’inizio di stagione del classe 1999 è stato molto promettente: 7 gol in 6 partite di campionato.