Inzaghi inquadra Zielinski: “Ha un profilo internazionale”

Fra i giocatori che stasera scenderanno in campo da titolari in Inter-Stella Rossa c’è Piotr Zielinski, alla seconda partita stagionale dal primo minuto e nuovamente in Champions League, dopo il gettone contro il Manchester City all’Etihad Stadium.

Proprio la prova in Inghilterra ha contribuito a convincere Simone Inzaghi del valore del centrocampista polacco, soprattutto in campo europeo. L’ex Napoli ha fin qui totalizzato 42 presenze in Champions, firmando 7 gol e 4 assist.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il centrocampista dell’Inter non ha tremato due settimane fa contro il City di Pep Guardiola, anzi ha offerto una prova di qualità, consentendo ai nerazzurri di risalire il campo con costanza e impensierire Ederson. Per questo, Inzaghi si aspetta che Zielinski faccia ancora la differenza in Europa, affermandosi tra i protagonisti del primo successo stagionale nerazzurro in Champions