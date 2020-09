L’Inter vuole blindare Agoumé: incontro decisivo per il rinnovo di contratto. Poi sarà prestito

L’Inter pensa già al futuro. In attesa dell’ufficialità di Kolarov, che in giornata ha sostenuto le visite mediche di rito e dell’arrivo a Milano di Vidal, vuole blindare Lucien Agoumé. Secondo quanto riportato da Tutttomercatoweb, infatti, oggi c’è stato un incontro decisivo tra la società e gli agenti del giocatore.

Si va verso un accordo fino al 2024 per il francese classe 2002, dopo una trattativa di mercato che va avanti da diverso tempo. Dopo il rinnovo, ci sarà un’esperienza in prestito per lui: piace al Crotone, ma anche al Verona e allo Schalke 04. Inter e Agoumé progettano insieme il futuro.

