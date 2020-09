Olanda Italia 0-1, D’Ambrosio: “Abbiamo vinto da squadra. Barella è una certezza per la Nazionale”

L’Italia batte l’Olanda per 1 a 0. A regalare i tre punti a Roberto Mancini ci ha pensato Nicolò Barella, grazie ad un grande colpo di testa. Al termine dei novanta minuti ha parlato Danilo D’Ambrosio, raggiunto dai microfoni della Rai.

Queste le sue parole: “Non abbiamo corso pericoli perché abbiamo giocato bene come squadra. Potevamo chiuderla prima, ma è la squadra che rende le partite difficili o facili. Contro avversari come l’Olanda va alzato il livello dell’attenzione e noi ci siamo riusciti. Barella ormai è una certezza, io che mi ci alleno insieme so che ha grandi potenzialità. Non è di certo una sorpresa. Locatelli era all’esordio e ha fatto molto bene. Chiellini? Non sto a parlare delle sue qualità, è normale che sia un punto di riferimento per l’Italia”.

