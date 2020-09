Mercato – Asse caldo tra Inter e Verona: due giovani nel mirino di Juric. Discorsi aperti per Kumbulla

Contatti continui tra Inter e Verona. L’asse tra le due società e molto caldo e in queste ore ci sono varie questioni ballo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, il futuro di Federico Dimarco è segnato: rimarrà in gialloblu. Juric vorrebbe anche un altro nerazzurro, cioè Eddie Salcedo che nel frattempo partirà in ritiro con gli uomini di Antonio Conte.

Intanto, Marotta e Ausilio sono sempre attenti sul fronte Kumbulla. Il difensore classe 2000, seguito anche dalla Lazio, potrebbe rimanere un’altra stagione in gialloblu per poi approdare a Milano nel 2021. E’ questa l’idea dei dirigenti nerazzurri.

