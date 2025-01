L’Inter vuole Zalewski a titolo definitivo: doppia offerta

Dopo aver ottenuto una schiacciante vittoria ai danni del Monaco, centrando la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, l’Inter è subito tornata al lavoro sul mercato. Il club nerazzurro, che nella giornata di ieri ha ceduto in prestito secco Palacios al Monza, sta per definire l’addio di Buchanan verso il Villarreal, in prestito con diritto di riscatto.

Allo stesso tempo, il club nerazzurro spinge per avere nelle prossime ore un sostituto del canadese. In tal senso, rimane in pole position il nome di Nicola Zalewski, esterno in scadenza di contratto e in uscita dalla Roma. L‘Inter, secondo il Corriere dello Sport, ha pure proposto ai giallorossi un’offerta per averlo a titolo definitivo da 500 mila euro, in virtù della scadenza del prossimo giugno.

Nel caso in cui dovesse rinnovare, rimane valida la proposta del prestito di sei mesi con diritto di riscatto fissato sui 6/7 milioni di euro. Non è neppure escluso che, se le parti non dovessero giungere ad un accordo, l’Inter andrebbe su un altro profilo in prestito alla Biraghi per i prossimi sei mesi, tornando su Zalewski in estate per averlo a costo zero una volta scaduto il suo accordo con la Roma.