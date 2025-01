Inter-Biraghi, il ritorno è possibile: cosa può succedere sul mercato

Non è ancora tramontato il nome di Cristiano Biraghi nei ragionamenti che continuano ad essere fatti negli uffici di Viale della Liberazione. L’esterno in rotta con la Fiorentina può trasformarsi in un’opportunità di mercato per questo gennaio per l’Inter.

Come ribadito dal Corriere dello Sport, Nicola Zalewski rimane la pista principale sulla quale i dirigenti nerazzurri stanno lavorando. Non è però così scontato che possa arrivare un’intesa tra Inter e Roma, soprattutto perché l’esterno polacco dovrà prima raggiungere un accordo per il rinnovo con i giallorossi e poi partire in prestito verso Milano.

In caso contrario, l’Inter rimanderebbe l’acquisto di Zalewski alla prossima estate, quando il contratto con i giallorossi sarà scaduto. In tal caso, sarebbe già pronto un ‘Piano B’ che porta dritto al nome di Cristiano Biraghi. E’ vero che Oaktree ha sempre bocciato dal suo approdo in società acquisti per ultratrentenni, ma in questo caso si tratterebbe di un’opzione low cost per soli cinque mesi e in prestito secco.