Come funziona il sorteggio per gli ottavi di Champions League

Grazie all’ampio successo ottenuto ieri sera a San Siro adi danni del Monaco, l’Inter ha ottenuto l’accesso diretto agli ottavi di finale. Una grande notizia, non solo per le finanze del club, ma anche per il calendario nerazzurro con la squadra di Simone Inzaghi che potrà dunque risparmiarsi i due incontri previsti per i playoff.

Il club interista dovrà comunque seguire con attenzione il sorteggio in programma domani alle 12.00 a Nyon, nel corso del quale verranno estratti gli accoppiamenti del playoff. Per quanto riguarda invece il sorteggio degli ottavi di finale, questo è previsto per il prossimo 21 febbraio una volta conclusi tutti i playoff.

Come funziona il sorteggio dei playoff di Champions League

Come definito dal regolamento ufficiale Uefa, il sorteggio che sancirà gli accoppiamenti dei playoff seguirà i seguenti principi:

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24); I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati contro i club in ogni coppia non testa di serie, come di seguito: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18; In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa“

Come funziona il sorteggio degli ottavi di Champions League

Passando successivamente agli ottavi di finale di Champions League, il sorteggio del prossimo 21 febbraio seguirà queste indicazioni:

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, e 7 e 8); I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni disponibili negli ottavi di finale contro il rispettivo vincitore dei play-off, la cui posizione è determinata dal sorteggio precedente; In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa“.

Per quanto riguarda l’Inter, agli ottavi di finale incontrerà sicuramente una tra queste quattro squadre: Milan, Juventus, Feyenoord o Psv Eindhoven.