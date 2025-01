Inter agli ottavi di Champions: INCASSO da urlo

Il nuovo format della Champions League con la classifica unica ha fatto disputare due partite in più a tutte le squadre partecipanti e anche grazie a questi nuovi calendari sono aumentati pure i ricavi della UEFA e di conseguenza i premi in denaro per tutti i club.

L’Inter è stata decisamente la miglior squadra italiana in questa prima fase di Champions League con il quarto posto nella classifica finale del torneo: per i nerazzurri si contano 6 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta con 11 gol segnati e appena uno subito.

L’ottimo rendimento dell’Inter, unica italiana direttamente agli ottavi, ha fatto sì che nelle casse del club possano entrare tantissimi bonus economici dalla UEFA per un totale di circa 85 milioni di euro che fanno sorridere molto le casse nerazzurre. Di seguito il quadro completo dei ricavi della società di viale della Liberazione.

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Quota europea: 24,02 milioni di euro;

Quota non europea: 7,36 milioni di euro;

Bonus risultati: 13,3 milioni di euro;

Quarto posto: 9 milioni;

Qualificazione diretta: 11 milioni;

Piazzamento tra le prime otto: 2 milioni.