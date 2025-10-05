Lookman via a gennaio: c’è l’annuncio sul suo futuro

Il grande colpo di mercato in Serie A che non si è mai chiuso nel corso dell’ultima estate è stato senza dubbio quella relativa ad Ademola Lookman all’Inter. L’attaccante nigeriano in estate aveva fatto di tutto per passare alla squadra di Chivu e dire così addio all’Atalanta ma i Percassi hanno sempre bloccato la sua uscita.

Ora Lookman è tornato a giocare da titolare e lo ha fatto ieri in Atalanta–Como, facendo vedere anche qualche bella giocata delle sue. Sono tornate nei giorni scorsi voci su un suo addio a gennaio ma a oggi Fabrizio Romano smentisce eventuali trattative già avanzate con queste parole sul suo canale YouTube:

“Non risulta un discorso già imbastito per Lookman a gennaio. Non risultano contatti avanzati né con l’Inter né col Bayern o con altri club. In questo per Lookman non c’è nulla di avanzato, il suo presente si chiama Atalanta ma il suo desiderio rimane di fare un’altra esperienza in futuro. Per gennaio però non c’è nulla a oggi”.