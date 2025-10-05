Analisi TOTALE Akinsanmiro: crescita, dati e recompra Inter

Uno dei debuttanti in questa stagione di Serie A è Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista uscito dalla Primavera dell’Inter e che ora milita nel Pisa. Il calciatore classe 2004 si era già messo in luce l’anno scorso in Serie B con la maglia della Sampdoria e ora sta brillando anche nel massimo campionato italiano.

Come gioca Akinsanmiro e le sue statistiche

Fin da subito l’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha mostrato di avere grande fiducia in Akinsanmiro e infatti nelle prime sei giornate di Serie A ha raccolto cinque presenze. Dopo essere sceso in campo per soli 28 minuti nel debutto contro l’Atalanta e aver poi fatto panchina contro la Roma nella seconda giornata, il nigeriano non è più uscito dal campo e ha giocato sempre per intero tutti e 90 i minuti delle seguenti quattro gare di campionato prima di questa sosta.

Gilardino si fida del suo classe 2004 che sta dimostrando di poter giocare e anche bene in un contesto come il Pisa in Serie A. I suoi dati nella fase offensiva sono ovviamente modesti ma è dovuto al fatto che tutta la formazione toscana sta creando poco in queste prime giornate di campionato ed è una squadra con delle difficoltà (fin qui capace di segnare appena 3 reti).

Nonostante la grande stazza e la sua capacità di correre per tutta la gara, Akinsanmiro sta dimostrando di avere anche una buona qualità con la palla tra i piedi. Come si evince dai dati di SofaScore, il classe 2004 ha una media del 91% di passaggi completati ma anche del 75% sui lanci lunghi, un dato che non è facile tenere alto.

Grazie alle sue doti fisiche importanti – è alto 185 centimetri – il centrocampista nigeriano riesce spesso a vincere duelli fisici e infatti va di media 2,2 volte a partita a contrasto con gli avversari riuscendo anche a recuperare ben 6,6 palloni per gara che è un ottimo dato. Akinsanmiro è ancora a quota 0 errori che hanno portato a tiri avversari e non ha neppure ancora preso un cartellino giallo.

Se è vero che con il 51% di contrasti fisici vinti ha dimostrato di saper già duellare con gli altri calciatori di Serie A, c’è anche da sottolineare il fatto che Akinsanmiro debba ancora migliorare sui dribbling, con il solo 46% di riuscita che ha raccolto finora e sui contrasti aerei (43% vinti). Dalla heatmap del giocatore del Pisa si nota come sappia muoversi bene su tutto il reparto di centrocampo ma con una predilezione per il centro-sinistra, ricordando un po’ quelli che sono i movimenti e gli inserimenti di Mkhitaryan all’Inter.

Le condizioni contrattuali col Pisa e come l’Inter può riprenderselo

Nel febbraio 2024, l’ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi aveva fatto esordire l’allora 19enne in Serie A per appena 14 minuti contro il Lecce. Di fatto però è questa qui la sua stagione di debutto nel massimo campionato italiano e grazie alla quale sta imparando a misurarsi con giocatori di alto livello per crescere.

All’Inter potrebbe tornarci al termine di questa stagione visto che formalmente Akinsanmiro è di proprietà del club nerazzurro con il Pisa che potrebbe eventualmente decidere di riscattarlo e poi Marotta e Ausilio in quel caso avrebbero ancora un controriscatto da giocarsi come ultima carta per non perderne il controllo. In un reparto di centrocampo che potrebbe aver bisogno di dinamicità e centimetri, l’innesto di Akinsanmiro potrebbe essere molto utile e Chivu lo conosce già molto bene dagli anni spesi assieme in Primavera.