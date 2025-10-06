6 Ottobre 2025
HIGHLIGHTS Inter U23-Ospitaletto 2-2: pari allo scadere
Si è chiusa l'ottava giornata
Si è chiusa sul risultato di parità la sfida dell’ottava giornata di Serie C per i ragazzi di Stefano Vecchi. Al’U-Power Stadium di Monza, infatti, l’Inter U23 ha pareggiato per 2-2 contro l’Ospitaletto Franciacorta in una partita ricca di colpi di scena. A passare in vantaggio i nerazzurri con il gol di La Gumina dal dischetto. Sempre dagli 11 metri il pareggio di Panatti, seguito a fine primo tempo dal vantaggio ospite siglato da Pavanello. Dopo numerosi tentativi, decisiva al sesto minuto di recupero della ripresa la rete del pareggio di Zuberek su colpo di testa.
Questi gli highlights di Inter U23-Ospitaletto Franciacorta 2-2: