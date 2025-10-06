6 Ottobre 2025

HIGHLIGHTS Inter U23-Ospitaletto 2-2: pari allo scadere

Si è chiusa l'ottava giornata

Si è chiusa sul risultato di parità la sfida dell’ottava giornata di Serie C per i ragazzi di Stefano Vecchi. Al’U-Power Stadium di Monza, infatti, l’Inter U23 ha pareggiato per 2-2 contro l’Ospitaletto Franciacorta in una partita ricca di colpi di scena. A passare in vantaggio i nerazzurri con il gol di La Gumina dal dischetto. Sempre dagli 11 metri il pareggio di Panatti, seguito a fine primo tempo dal vantaggio ospite siglato da Pavanello. Dopo numerosi tentativi, decisiva al sesto minuto di recupero della ripresa la rete del pareggio di Zuberek su colpo di testa.

Questi gli highlights di Inter U23-Ospitaletto Franciacorta 2-2:

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.