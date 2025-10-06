Il segreto di Dimarco: così è tornato al top per l’Inter

Un mese per ritrovare sé stesso, lasciandosi alle spalle incertezze e fatiche. Federico Dimarco è tornato a brillare e lo ha fatto sul campo con prestazioni di alto livello, impreziosite da due gol e tre assist nelle ultime gare di campionato. L’esterno sinistro dell’Inter ha ritrovato condizione e fiducia, mostrando quella capacità atletica che era mancata nel finale della scorsa stagione.

Durante l’estate Dimarco ha resettato partendo dai carichi di lavoro, anche per voltare pagina e ritrovare nuovi stimoli per ricaricarsi fisicamente e mentalmente. Come scritto dal Corriere dello Sport, l’obiettivo era chiaro: voltare pagina e tornare a essere decisivo. I risultati non si sono fatti attendere. Oggi è tornato a spingere con costanza, a cercare la porta e a dialogare con i compagni con grande naturalezza, come dimostrato nella recente vittoria a San Siro con l’intesa perfetta trovata con Bonny.

La sua rinascita ricorda i momenti migliori vissuti sotto la guida di Simone Inzaghi, quando le sue incursioni sulla corsia mancina e i tagli verso il centro erano una costante minaccia per le difese avversarie. Dopo un periodo complicato, confessato dallo stesso giocatore ai microfoni dopo la gara con la Cremonese, Dimarco ha ritrovato il sorriso e la fiducia del popolo nerazzurro, tornando a essere un punto di riferimento tecnico ed emotivo.

Da settembre, il numero 32 interista ha alternato gol e assist con la naturalezza dei giorni migliori: reti contro Sassuolo e Cremonese, passaggi decisivi contro Juve, Cagliari e ancora Cremonese. Così, ecco che il suo bottino in Serie A è ulteriormente aumentato, con 23 gol e 28 assist che insieme fanno un totale di 51 partecipazioni a rete.