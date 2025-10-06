Bergomi: “Ecco come Chivu ha cambiato DAVVERO l’Inter”

Analizzando i numeri strepitosi fatti registrare dall’Inter nelle ultime settimane in campionato, ieri sera su Sky Calcio Club si è discusso del nuovo atteggiamento tattico della squadra di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, infatti, sta pian piano incidendo sui suoi ragazzi trasmettendo nuovi concetti rispetto alla passata stagione. In particolare, in termini di aggressività e verticalità nelle ultime giornate la squadra ha fatto notevoli passi in avanti.

Il vero segreto della svolta nerazzurra, però, secondo quanto spiegato da Beppe Bergomi parte dalla difesa: “Io dicevo sempre che quando questa squadra sta bene fisicamente, gioca molto bene a calcio. L’Inter è sempre bella da vedere, gioca molto bene a calcio. Il centrocampo è forte, ma è fatto da numeri 10 che sanno palleggiare. Ma tu ora la vedi giocare e sai da dove devi partire? Dalla linea difensiva che sta più altra di cinque metri, sono tantissimi nel calcio moderno. Le punte le fai correre in avanti, Lautaro e Bonny pressavano tantissimo e permettono alla squadra di avere questi numeri”.