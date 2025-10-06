Del Piero non ha dubbi: “Questa è la verità sull’Inter”

Nonostante qualche passo falso in avvio, le cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League testimoniano la bontà del lavoro svolto all’Inter sino a questo momento da Cristian Chivu. Il tecnico rumeno dà l’impressione di avere il gruppo pienamente in mano, ma soprattutto di conoscere le potenzialità ancora inespresse di questa squadra.

Ad esaltare quanto messo in campo dai nerazzurri contro la Cremonese e non solo, ci ha pensato Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky Calcio Club. Ad oggi, secondo l’ex attaccante, l’Inter rimane la squadra migliore del campionato italiano, in quanto completa in ogni suo reparto e con un allenatore che ha saputo restituire i giusti stimoli alla squadra.

Queste le sue parole: “Ancora oggi è la squadra migliore l’Inter, è la verità. Che centrocampo ha l’Inter? Che attaccanti ha l’Inter? Che difesa ha? E’ una squadra esperta e di qualità in tutti i reparti. Il cambio di allenatore ti dà subito delle motivazioni diverse, anche se hai 30 anni e hai vinto quasi tutto. Poi la squadra è forte, con dei ricambi, gente importante”.