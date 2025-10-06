Amichevole Inter-Atletico: fissata la partenza per la Libia

Dopo l’ufficialità dei giorni scorsi, l’Inter dovrà disputare il prossimo venerdì un’insolita amichevole in Libia contro l’Atletico Madrid nel bel mezzo della pausa per le Nazionali. La squadra di Cristian Chivu scenderà in campo a Bengasi venerdì 10 ottobre alle 18.00, una gara organizzata per inaugurare il rinnovato Benghazi International Stadium ed assegnare quindi la Reconstruction Cup – FDRL Cup.

Ovviamente, l’Inter non avrà a disposizione buona parte del gruppo visto che saranno 13 i nerazzurri in giro per il mondo con le rispettive selezioni, così come gli spagnoli. Il resto del gruppo, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, tornerà ad Appiano Gentile domani pomeriggio dopo due giorni di riposo dal successo sulla Cremonese. Successivamente, sono previste altre due sedute mattutine prima della partenza fissata per giovedì pomeriggio, alla vigilia dell’amichevole.

Una volta rientrati in Italia, Chivu concederà ben quattro giorni di riposto e la squadra – con il rientro dei numerosi Nazionali – comincerà a preparare il match in programma sabato 18 ottobre contro la Roma a partire da mercoledì.