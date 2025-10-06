Dazn SVELA: “La vera reazione di Dumfries in panchina”

Ha fatto discutere la reazione rabbiosa con cui Denzel Dumfries ha lasciato il campo lo scorso sabato al momento della sostituzione con Luis Henrique. Un atteggiamento che in realtà Cristian Chivu ha serenamente accettato in un momento del genere e dopo una partita non positiva per l’olandese, come spiegato dallo stesso tecnico nel post-partita di Inter-Cremonese spengendo sul nascere possibili polemiche.

Ad aggiungere ulteriori retroscena su Dumfries, ci ha pensato Federica Zille di Dazn con il suo racconto da bordocampo: “La reazione di Dumfries, essendo a bordocampo l’ho seguita. Da quando è uscito l’Inter ha segnato altri due gol, lui è stato serio in panchina, continuava a scuotere la testa. E non ha esultato, non ha preso parte ai festeggiamenti con il resto del gruppo, era veramente arrabbiato. Ma era dall’inizio della partita che Chivu lo spronava a dare di più, quando andava al cross ad essere più incisivo, voleva una partita diversa e non l’ha avuta così l’ha tolto dopo 7 minuti del secondo tempo. Ma le avvisaglie c’erano tutte, è stato onesto”.