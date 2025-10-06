Sabatini estasiato dall’Inter: “Erano anni che non vedevo…”

Dopo un inizio comprensibilmente complicato, l’Inter di Cristian Chivu sta cominciando a giocar bene e conquistare proprio tutti. La formazione nerazzurra con la Cremonese ha disputato probabilmente la miglior partita di questa stagione, avvicinandosi soprattutto alla versione che il tecnico rumeno vorrebbe vedere ad ogni partita. L’assenza di Thuram, inoltre, è stata rimpiazzata da Bonny nel migliore dei modi, con una rete e tre assist messi a referto dal francese.

Stregato da quanto visto a San Siro, Sandro Sabatini sul suo canale Youtube ha riempito di complimenti Chivu e i suoi ragazzi: “Erano anni che non vedevo giocare l’Inter così bene, in maniera spettacolare. D’accordo che c’era di fronte la Cremonese, ma l’Inter ha giocato sin dall’inizio con ritmi straordinari e una fluidità di gioco meravigliosa. Con generosità, tutti i giocatori sono stati bravi a giocare per i compagni, c’è stata una festa di assist. L’Inter di Cristian Chivu è una squadra che col passare del tempo acquisisce bellezza e autorevolezza, anche in ottica scudetto. L’impressione che dà questa Inter è che si può considerare assoluta favorita insieme al Napoli per la conquista dello scudetto”.