Lookman rompe con l’Atalanta: ecco la deadline per l’addio

Ademola Lookman si avvicina ogni giorno di più all’Inter. Anche se il club nerazzurro non ha ancora trovato un’intesa con l’Atalanta, l’impressione è che l’affare possa andare in porto da un momento all’altro. La distanza tra le due società non è elevatissima e bisognerà cercare di sbloccare l’affare quanto prima in modo da non rendere tutto più complicato.

A spingere verso la buona riuscita dell’operazione è soprattutto l’attaccante: ha già respinto la corte di Atletico Madrid e Napoli perché nella sua testa c’è solo l’Inter. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Lookman è disposto a tutto pur di diventare un nuovo calciatore interista, anche a rompere con l’Atalanta pur di imporre la sua volontà.

In questo momento il nigeriano è fuori per un infortunio al polpaccio ed un suo rientro è atteso solamente a fine mese. Se a quel punto l’affare non si sarà ancora sbloccato, è prevedibile che Lookman possa arrivare allo scontro con l’Atalanta per forzare la sua cessione. L’Inter, che con i bergamaschi ha sempre avuto ottimi rapporti, sta spingendo per una soluzione più rapida per evitare uno scenario contorto che rischierebbe peraltro di compromettere la relazione tra i club.