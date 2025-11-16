16 Novembre 2025

Lookman sceglie il nuovo club: “40 milioni per l’Atalanta”

Il nigeriano è stato a lungo sogno dell'Inter

Il grande tormentone di mercato dell’estate dell’Inter, sul fronte dei nuovi acquisti, è senza dubbio stato quello relativo ad Ademola Lookman che per più di un mese è stato obiettivo dichiarato della dirigenza nerazzurra, desiderosa di regalare un grande colpo a Chivu. L’Atalanta però ha sempre fatto muro perché non vuole cederlo in Italia.

Secondo quanto riportato dal media turco Fanatik, ci potrebbero essere però presto delle novità importanti in merito al futuro dell’attaccante nigeriano. Si legge infatti che Lookman avrebbe già accettato la proposta economica del Galatasaray perché vorrebbe unirsi al suo connazionale e amico, Victor Osimhen.

I due attaccanti nigeriani insieme formerebbero una grande coppia e il presidente turco Dursun Ozbek ha dichiarato di recente di volere fare altri colpi per rinforzare la sua rosa. Per provare a convincere l’Atalanta, sarebbe in arrivo un’offerta da parte del Galatasaray pari a 40 milioni di euro: si tratta di una cifra inferiore della proposta estiva dell’Inter.

