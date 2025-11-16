Salta un acquisto per l’Inter: “Non può venire in Serie A”
Arriva la conferma dell'affare saltato
Il primo obiettivo per l’Inter sul fronte calciomercato rimane sicuramente quello di trovare un nuovo difensore centrale da aggregare alla rosa nel corso del 2026. A fine stagione se ne andranno infatti – salvo novità a oggi non previste – tre uomini di esperienza del reparto arretrato come Acerbi, De Vrij e Darmian per la scadenza del contratto.
Un nome che era stato accostato all’Inter proprio per risolvere questa necessità era quello di Dayot Upamecano. Il centrale francese è anche lui in scadenza di contratto con il Bayern Monaco ma secondo quanto riferito da Matteo Moretto non può essere un obiettivo per i nerazzurri o per altri club di Serie A visti i costi alti dell’ingaggio.
Queste sono le ultime novità riportate dal giornalista esperto di mercato: “Ci sono il Real Madrid e altri club su di lui. È anche in trattativa con il Bayern Monaco per il rinnovo ma sicuramente in questo momento l’arrivo in Italia non è una possibilità, non si sono chance per tutte le squadre di Serie A per ragioni economiche”.