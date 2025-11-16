16 Novembre 2025

Salta un acquisto per l’Inter: “Non può venire in Serie A”

Arriva la conferma dell'affare saltato

Beppe Marotta prima di Inter-Barcellona

Il primo obiettivo per l’Inter sul fronte calciomercato rimane sicuramente quello di trovare un nuovo difensore centrale da aggregare alla rosa nel corso del 2026. A fine stagione se ne andranno infatti – salvo novità a oggi non previste – tre uomini di esperienza del reparto arretrato come Acerbi, De Vrij e Darmian per la scadenza del contratto.

Un nome che era stato accostato all’Inter proprio per risolvere questa necessità era quello di Dayot Upamecano. Il centrale francese è anche lui in scadenza di contratto con il Bayern Monaco ma secondo quanto riferito da Matteo Moretto non può essere un obiettivo per i nerazzurri o per altri club di Serie A visti i costi alti dell’ingaggio.

Queste sono le ultime novità riportate dal giornalista esperto di mercato: “Ci sono il Real Madrid e altri club su di lui. È anche in trattativa con il Bayern Monaco per il rinnovo ma sicuramente in questo momento l’arrivo in Italia non è una possibilità, non si sono chance per tutte le squadre di Serie A per ragioni economiche”.

