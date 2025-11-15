Annuncio Inter-Pellegrini: “Seguito da oltre un anno”

Non è passato di moda dalle parti di Viale della Liberazione un nome di mercato che intriga non poco i dirigenti nerazzurri. L’Inter, infatti, sembra non aver ancora abbandonato la pista che porta a Lorenzo Pellegrini della Roma. Il centrocampista giallorosso, rilanciato dall’approdo di Gian Piero Gasperini, potrebbe comunque lasciare la Capitale al termine della stagione.

Questo perché il suo contratto non è ancora stato rinnovato e rimane dunque in scadenza al prossimo 30 giugno 2026. Come riferito nell’edizione odierna Il Messaggero, la situazione contrattuale con i giallorossi è rimasta invariata, ragion per cui le voci di mercato nei suoi confronti non si sono affatto placate. Anzi, questa mattina è stato nuovamente rilanciato un possibile tentativo per la prossima estate a costo zero da parte di Inter e Napoli.

Questa l’indiscrezione di mercato riferita in merito al futuro di Pellegrini lontano da Roma: “Al momento è a tinte giallorosse. Il Napoli lo segue da oltre un anno così come l’Inter e non vuole prendere in considerazione l’ipotesi di un addio a gennaio”.